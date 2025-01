Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-01-2025 ore 11:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Casa Bianca ha fatto sapere che le autorità statunitensi hanno arrestato 538 immigrati le galline hanno i posti centinaia bordo di voli militari L’opera tendinastro è stata effettuata pochi giorni dopo l’inizio della Presidenza di Donald Trump così annunciato la voce Caroline lievaart voltiamo pagina il Monte dei Paschi di Siena annunciato in una nota il lancio di un offerta pubblica di scambio totalitaria sono bianca pagina il Monte dei Paschi di Siena annunciato in una nota il lancio di un offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca in precedenza l’agenzia Bloomberg avevo anticipato l’intenzione dell’Istituto Senese di mangiare un operazione per l’acquisizione totale o parziale prima di Bank in una mostra capace di generare un vero e proprio terremoto negli equilibri della finanza italiana stando a quanto emerge negli anni piazzetta cuccia considera l’offerta o spina di quelle tre interminabili ore di forsennata ricerca della piccola Sofia lei è rimasta accanto a mamma Valeria per incoraggiarla per sostegno aggiornarla in tempo reale degli sviluppi della vicenda e alla fine quei momenti di tensione sconforto trascorsi insieme si sono sciolti in un lungo abbraccio l’annuncio Sofia è stata trovata e tra le braccia del commissario stanno tornando è stata ribattezzata l’angelo custode di mamma Valeria sono a Schifano trenta piani di Torino l’agente di polizia che ha assistito la donna di Cosenza alla quale era stata rapita la figlia di un giorno alla fine del Popolo stretta resteremo Uniti per sempre raccontato la poliziotta della squadra mobile di Cosenza alla Repubblica di Chiama Juvara fai vedere un sopravvissuto alla strage del 7 ottobre 2023 sarà lei a rappresentare snella Eurovision song contest 2020 5 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio La giovane cantante 24 anni si trovava al Nova Music Festival nei pressi del kibbutz direi al del confine con la striscia di Gaza per ore di finta morta sotto i cadaveri il ministro Matteo piantedosi intervenuto al Senato per riferire sul caso del Comandante libico nayemont Dema al Mart riabish il capo della polizia giudiziaria Libica è stato rilasciato nella serata del 21 gennaio dopo essere stato arrestato a Torino successivamente è stato rimpatriato a Tripoli per urgenti ragioni di sicurezza con mio provvedimento di espulsione visto la pericolosità del soggetto ha dichiarato il capo del Viminale rimandando Però alla prossima settimana delle spiegazioni dettagliate sulla questione e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa