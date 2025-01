Anteprima24.it - L’Azienda Consortile A04 seleziona 34 anziani non autosufficienti

Tempo di lettura: 2 minutiA04 delle politiche sociali ha diramato un avviso pubblico che ha l’obiettivo dire 34nonper l’attivazione di percorsi di assistenza domiciliare innovativi e sperimentali.Si chiama “Star bene a casa”, ed è un progetto nato dall’esigenza di sperimentare i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relativi alle persone anziane non, in modo da fornire loro servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e il contesto sociale di appartenenza.Per partecipare bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti: aver superato il sessantacinquesimo anno di età; essere residenti in uno dei comuni dell’Ambito sociale del Piano di Zona A4; disporre di una casa di proprietà o essere residenti in un alloggio Erp; essere in una condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, vivere solo o con il coniuge anche esso non autosufficiente e/o con un familiare non autosufficiente o in condizioni di fragilità; voler intraprendere un percorso di assistenza domiciliare innovativo e sperimentale; disporre di un vigente attestato ISEE ordinario o sociosanitario.