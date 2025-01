Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, potrebbe non restare solo sei mesi. Permanenza possibile anche più a lungo: dipende tutto da una cosa

Il calciomercato Juventus ha annunciato il colpo Randal Kolo Muani, che arriva a rinforzare subito il reparto offensivo bianconero. Prestito secco dal PSG per il francese, ma non è detto che rimanga a Torino fino a giugno prossimo. Come spiega Florian Plettenberg, infatti, vista la situazione di Vlahovic potrebbe essere confermato oltre questa annata. Non ci sono accordi con i transalpini, ma molto dipenderà dal successo o meno di questi prossimi mesi.