In Germania ormai tutti riconoscono il grande errore sul nucleare

Notizie interessanti dallain questi giorni. Politico tedesco 1: “Abbiamo fatto due errori: il primo nel 2011, quando decidemmo di uscire dal; il secondo grosso, terribile per la nostra economia, è stata la decisione di chiudere gli ultimi tre reattori nell’aprile 2023. Non avremmo mai dovuto farlo: è stato folle e ha danneggiato la nostra industria. Abbiamo inoltre recato danno ai nostri vicini, creando fortissime oscillazioni dei prezzi in borsa elettrica”. Politico tedesco 2: “Sarebbe stato possibile continuare a far funzionare le centrali nucleari esistenti, ma la maggioranza del governo non lo voleva: è stata una decisione puramente politica, con conseguenze importanti per l’industria e per il paese. . Le ultime sei centrali nucleari chiuse sotto l’attuale governo producevano 65 TWh di elettricità all’anno, priva di emissioni e indipendente dalle condizioni atmosferiche, circa il 14 per cento del fabbisogno elettrico della