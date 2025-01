Juventusnews24.com - Canzi carica la Juventus Women: «Vogliamo rimetterci subito in gioco e dimostrare questa cosa. Rinnovo Cantore? Sta diventando un punto di riferimento»

di RedazioneNews24la: tutte le dichiarazioni dell’allenatore delle bianconere in vista della sfida contro l’InterMisterha parlato ai canali ufficiali del club in vista della prossima sfida dellacontro l’Inter.SCONFITTA CONTRO LA ROMA – «Non è stata una buona partita, nonostante l’impegno da parte delle ragazze non sia mancato. Basta vedere il gol del 2-1: erano numerose nell’area avversaria, abbiamouna ripartenza e siamo rientrate tutte nella nostra area, dimostrando grande volontà. Tuttavia, è mancata l’attenzione nei momenti decisivi. Ci sono stati tanti episodi in cui abbiamo sottoperformato e, se ciò accade contro una squadra di alto livello come la Roma, diventa difficile ottenere il risultato».CRESCITA – «Quando tante giocatrici non brillano contemporaneamente, viene da pensare che sia un fatto episodico.