S Rocco visita guidata alla mostra

Sabato prossimo, alle 10.30, al museo Sandi Fusignano, in via Monti 5, ci sarà unagratuita’Una grande Romagna’, condotta dal curatore Paolo Trioschi. Si tratta di un’esposizione a pittorica del ‘900 nella collezione Dieter Schmid (1936-2022), grande collezionista e appassionato d’arte del territorio romagnolo, su cui lasi concentra. L’esposizione è a ingresso gratuito e sarà visibile fino al 23 febbraio il sabato dalle 15 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Fusignano allo 0545-955665.