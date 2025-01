Movieplayer.it - Oscar 2025, la parola ai votanti: The Brutalist? Troppo lungo da vedere. Giurato numero 2 merita di più"

Leggi su Movieplayer.it

Alla vigilia dell'annuncio delle candidature agli, isi sbottano svelando preferenze e critiche ai titoli papabili. Dopo due rinvii dovuti agli incendi che hanno colpito Los Angeles, le votazioni per glisi sono concluse e domani arriverà il verdetto delle nomination. E tra ic'è chi, naturalmente in forma anonima, dice la sua criticando l'eccessiva lunghezza di Thee lodando pellicole passate finora in sordina nella stagione dei premi come2 di Clint Eastwood e Challengers di Luca Guadagnino. Se i media si sono peritati a interpellare iper via del trauma subito con gli incendi di Los Angeles, c'è chi parla volentieri e ammette che la visione dei .