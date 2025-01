Tpi.it - Sistemi di cablaggio avanzati: uno dei pilastri della transizione energetica

La, in atto da anni a livello globale, mira a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere un sistema energetico sostenibile basato su fonti di energia rinnovabile (solare, eolica, geotermica ecc.). In questo contesto, il ruolo delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica ha un’importanza fondamentale. Tra esse, idirappresentano elementi chiave per garantire un trasporto efficiente e affidabile dell’energia dai siti di produzione ai consumatori finali.La crescente diffusione di parchi solari ed eolici, spesso situati – per ovvie ragioni – in aree remote, ha reso ancora più evidente la necessità di un’infrastruttura tecnologicamente avanzata. Senza cavi di trasmissione e distribuzione adeguati, il processo di elettrificazione – che rappresenta il cuore– risulterebbe impossibile.