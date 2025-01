Quifinanza.it - Bonus affitto 2025, i requisiti e gli importi massimi per studenti e lavoratori

Leggi su Quifinanza.it

Ilè una misura rivolta a chi abbia spostato il domicilio fuori dal proprio Comune di residenza per motivi di studio o lavoro.Ildella misura sono stringenti, ma i vari enti locali hanno la facoltà di mettere a disposizione dei cittadini un contributoa sostegno di chi versi in difficoltà economiche.Iper gliIlè coperto dal Fondo perfuori sede ed è rivolto agliuniversitari. Per accedere è necessario che lo studente faccia parte di un nucleo familiare con un Isee in corso di validità che non sia superiore a 20.000 euro.Ilperfuori sede ha un importo massimo di 279,21 euro.Chi non rientrasse nei parametri può richiedere, in alternativa, una detrazione per i canoni di locazione stipulati dagliuniversitari, come previsto dal Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) all’articolo 15, comma 1.