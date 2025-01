Tromba d’aria | case danneggiate pali e tralicci abbattuti Diverse zone sono senza corrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una violentaha colpito la cittadina di Avola, nel Siracusano, provocando ingenti danni. Il vento forte ha divelto parti di intonaco da vari edifici, danneggiando alcune palazzine, mentre numerosiggiati ruralistati scoperchiati. La furia del vento ha abbattuto anche diversidell’illuminazione pubblica, rendendo alcune aree della città prive di energia elettrica.I residenti, spaventati, hanno tempestivamente allertato i vigili del fuoco, la Polizia municipale e la Protezione civile, che stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza lepiù colpite. Fortunatamente, non si registrano feriti, come confermato dalle autorità locali, ma le operazioni di recupero e ripristinoancora in corso. In particolare, le squadre dell’Enelimpegnate per ripristinare l’energia elettrica inrimaste al buio.