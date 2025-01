Biccy.it - I big di Sanremo 2025 parlano nei dettagli dei loro pezzi in gara

Nei giorni scorsi ci sono state le prime prove per i big di, che dopo aver cantato con l’orchestra si sono fermati e hanno parlato deiai microfoni di Rai News. Da Giorgia e Irama a Francesco Gabbani, Elodie e Marcella Bella, quasi tutti i big dihanno raccontato il tema delle canzoni che hanno scelto per questo Festival (qui trovate tutti i video).Scopriamo un po’ di cose su Amarcord #RoadTo#Amarcord pic.twitter.com/N1G0g9l4Ay— Sarah Toscano Update (@Toscaners99) January 16,I big dideibrani.Francesco Gabbani: “Sono felicissimo di tornare al Festival perché per me ovviamente, lo dico sempre, se vedete è un’isola felice per me, il Festival ha rappresentato sempre, passare al Festival ha rappresentato sempre dei momenti di svolta nel mio percorso artistico ma direi anche proprio esistenziale e quindi pensare di tornarci è una grande gioia e soprattutto farlo fra l’altro con la direzione artistica di Carlo Conti che è una persona, un direttore artistico al quale sicuramente devo molto perché sono creduto in me in tempi non sospetti e ho anche la felicità di tornarci con un brano che si intitola Viva la Vita che è proprio la canzone stessa che mi ha deciso a tornare al Festival perché è un brano che sento molto in un modo autentico e ho tutta la gioia possibile per stare sul palco e cantarla perché è un brano che tratta credo una tematica che in un modo o nell’altro a vari livelli accomuna noi tutti esseri umani cioè prova a dare una risposta alla fatidica domanda qual è il senso della nostra vita perché siamo su questo mondo in questo universo.