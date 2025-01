Laspunta.it - Sciopero Metalmeccanici, altissima adesione.

E’ statal’dei lavoratorialloprovinciale di otto ore proclamato per la giornata di ieri.Assieme alle rappresentazione sindacali e ai dirigenti provinciale di categoria, i lavoratori si sono ritrovati già da questa mattina davanti ai cancelli di tutte le aziende del comparto. Sit-in sono stati organizzati sia presso i grandi stabilimenti quali Abb Sace, Leonardo, Italtractor, Omron che nelle fabbriche più piccole del territorio.Una manifestazione che si è resa necessaria dopo la rottura del tavolo contrattuale con Federmeccanica che ha respinto tutte le richieste dei sindacati.L’UGL, come specificato dal Segretario Provinciale Gerardo Minotti, ha chiesto e chiede “retribuzioni dignitose adeguate al costo della vita e alle necessità dei lavoratori; miglioramenti normativi e maggiore attenzione alla conciliazione vita-lavoro, valutando una sperimentazione di riduzione di orario di lavoro sostenibile per le aziende; attenzione sulle pari opportunità,alla parità di genere, ai lavoratori con disabilità.