Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro riporta sulla terra il brasiliano, il futuro può attendere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATELADI BERRETTINI-RUNELADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)Si chiude qui ladella ‘remata’ di Lorenzo, che affronterà nella notte tra venerdì e sabato Fabian Maroszan (HUN), un ostacolo durissimo. Un saluto sportivo!10:49che torna a ruggire e giocherà un 3° turno in un torneo dello Slam dopo quello del Roland Garros 2023. Con questo risultato torna anche nei primi 50 giocatori del mondo, quantomeno momentaneamente.10:46 Una partita cheaveva iniziato giocando ad unllo altissimo, perdendo il primo set con set point (2) a favore. Nel secondo è stata dura, maè riuscito a fare quello che doveva: ottenere un break! Non appena l’ha fatto, ilè sparito dal campo per un’ora e mezzo buona di partita.