Ilfoglio.it - I tempi della tregua a Gaza sono dipesi anche dalle mosse dell’occidente

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Il sogno ora èun terzo mandato per Di Maio. Giuseppe De Filippi Al direttore - L’imminente accordo di(incrociamo le dita) è una bella notizia. Certo, Netanyahu paga un prezzo pesante, severitieri i suoi termini anticipati dalla stampa. Ma probabilmente non c’erano alternative praticabili. Il futuroStriscia resta peraltro ancora da scrivere, nonostante il “piano Blinken” contenga idee interessanti, a partire dal coinvolgimento attivo di alcuni paesi arabi. Mentre mi riesce difficile immaginare una Anp “riformata” con l’Onu di Guterres a fare la foglia di fico in Cisgiordania di corrotti e corruttori incalliti. Chi vivrà vedrà. Ma ora il pensiero va rivolto a quegli uomini, donne e bambini che saranno restituiti alle loro famiglie. A quelle persone che negli ultimi quindici mesistate dimenticate da noi o ignorate da un’intellettualità, da una stampa e da una sinistra politica e sindacale corrive con la tesi del genocidio.