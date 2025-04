Pronostico Juventus-Lecce | i numeri in trasferta dicono tutto

Juventus-Lecce è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Pragmatismo sembra essere diventata la parola d’ordine in casa Juventus e, dopo aver bagnato l’esordio con il successo di misura sul Genoa (1-0), il nuovo allenatore bianconero Igor Tudor ha preferito badare al sodo anche nello scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma (1-1), interrompendo la lunghissima striscia vincente dei giallorossi e soprattutto impedendogli di raggiungerli in classifica. Nella Capitale la Vecchia Signora ha giocato una partita intensa ma accorta, andando in vantaggio a fine primo tempo con Locatelli e subendo il gol del pari di Shomurodov a inizio ripresa.Pronostico Juventus-Lecce: i numeri in trasferta dicono tutto (Lapresse) – Ilveggente. Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Lecce: i numeri in trasferta dicono tutto Leggi su Ilveggente.it è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Pragmatismo sembra essere diventata la parola d’ordine in casae, dopo aver bagnato l’esordio con il successo di misura sul Genoa (1-0), il nuovo allenatore bianconero Igor Tudor ha preferito badare al sodo anche nello scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma (1-1), interrompendo la lunghissima striscia vincente dei giallorossi e sopratimpedendogli di raggiungerli in classifica. Nella Capitale la Vecchia Signora ha giocato una partita intensa ma accorta, andando in vantaggio a fine primo tempo con Locatelli e subendo il gol del pari di Shomurodov a inizio ripresa.: iin(Lapresse) – Ilveggente.

Potrebbe interessarti anche:

Lecce-Bologna - il pronostico di Serie A : equilibrio in vista?

Il weekend della ventiquattresima giornata di Serie A si è aperto con l’anticipo di venerdì, che ha visto la Juventus espugnare il Sinigaglia vincendo 2-1 con il Como. Tra le cinque sfide in ...

Pronostico Genoa-Lecce : finisce sempre allo stesso modo

Genoa-Lecce è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il momento del Lecce di Giampaolo è ...

Parma-Lecce - il pronostico di Serie A : piace l’1 - occhio alla Combo

La Serie A continua con le sfide per la 23ª giornata e ad inaugurarla saranno Parma e Lecce, che andrà in scena a partire dalle 20:45. La partita sarà fondamentale in ottica salvezza, visto che le ...

Serie A, il pronostico di Juventus-Lecce: i bianconeri dal primo tempo vanno al raddoppio. Superquota esclusiva sull'over 0.5!. Juventus-Lecce (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico. Pronostico Juventus-Lecce | Serie A 2024/2025. Juve-Lecce, statistiche e pronostico: nei numeri si gioca in "nove contro nove". Pronostico Juventus-Lecce di Serie A del 12/04/2025. Juventus-Lecce, occasione d’oro per Tudor. I pronostici di Netwin. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di ilveggente.it che:) Pronostico Juventus-Lecce: i numeri in trasferta dicono tutto - Juventus-Lecce è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming.

(A darne comunicazione è tuttosport.com:) Juve-Lecce, statistiche e pronostico: nei numeri si gioca in "nove contro nove" - La squadra di Tudor cerca conferme (e qualche gol in più) contro i giallorossi, a più due sul quart'ultimo posto occupato dall'Empoli ...

(Lo rende noto calciolecce.it:) Juventus-Lecce: la probabile formazione di CalcioLecce - Servirà un livello di attenzione superiore al massimo. Così Marco Giampaolo ha presentato Juventus-Lecce, anticipo serale del sabato della 32°giornata. I giallorossi hanno bisogno di un risultato sorp ...