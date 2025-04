Il nuovo lungomare prende forma | sarà pronto nel 2026

lungomare, liberato dalle auto. prende forma il waterfront di San Cataldo (che sarà pronto per la fine del 2026) e. Quotidianodipuglia.it - Il nuovo lungomare prende forma: sarà pronto nel 2026 Leggi su Quotidianodipuglia.it Duecento nuovi alberi, campetti di calcio e basket, viali e una camminata sul, liberato dalle auto.il waterfront di San Cataldo (cheper la fine del) e.

La stagione balneare è quasi alle porte : via gli scali merci - così il nuovo Lungomare prende forma

FALCONARA MARITTIMA – Comincia a prendere forma il nuovo lungomare di Villanova a Falconara Marittima, da realizzare al posto degli scali merci tra la spiaggia e via Aspromonte. Nei giorni scorsi ...

Irritata per i tempi d’attesa : sorella di un paziente prende a pugni una dottoressa in ospedale a Bari

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 gennaio, all’ospedale “Di Venere” di Bari Carbonara. Una dottoressa 46enne in servizio presso il Pronto Soccorso è stata raggiunta da un ...

Aree gioco - parcheggi e nuovi alberi nel comparto Cilea : prende forma il parco pubblico da oltre 3.500 metri quadri

Sono in partenza i lavori per realizzare il progetto di valorizzazione del comparto Cilea, in fondo a via Olindo Guerrini fra Cervia e Milano Marittima, che permetterà di completare l'assetto ...

(In base alle informazioni di quotidianodipuglia.it:) Lungomare San Girolamo: via alla riqualificazione, Waterfront pronto per l’estate. Il progetto: ecco come sarà - Nuova illuminazione, portici lavati e il primo negozio che ha aperto proprio da pochi giorni sul waterfront di San Girolamo in uno dei due locali più grandi e dati in concessione dal Comune ...