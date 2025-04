Weekend a misura di bambini Gran finale di un Prato di libri E Frida suona al Politeama

Gran finale del Festival un Prato di libri questo Weekend, con il concerto di Frida Bollani Magoni stasera alle 21 al Politeama. Una realtà storica, quella dell’associazione guidata da Giulia Maria Benelli cui ruota una capillare rete di volontari, che ha nel Dna l’inclusione e un diverso approccio alla disabilità come opportunità che può arricchire tutti. Che poi è la sfida con cui si misura quotidianamente Frida, classe 2004, ipovedente, un talento speciale quello della figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni che le deriva dall’orecchio assoluto. Affiancata dal compositore e polistrumentista britannico Mark Glentworth (percussioni, vibrafono), l’artista porterà nel suo repertorio anche brani originali, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali. Ci sono ancora biglietti disponibili (15-20 euro), acquistabili in teatro e online su Eventbrite: il ricavato per i progetti di integrazione dei bambini con disabilità dell’associazione Il geranio. Lanazione.it - Weekend a misura di bambini. Gran finale di un Prato di libri. E Frida suona al Politeama Leggi su Lanazione.it del Festival undiquesto, con il concerto diBollani Magoni stasera alle 21 al. Una realtà storica, quella dell’associazione guidata da Giulia Maria Benelli cui ruota una capillare rete di volontari, che ha nel Dna l’inclusione e un diverso approccio alla disabilità come opportunità che può arricchire tutti. Che poi è la sfida con cui siquotidianamente, classe 2004, ipovedente, un talento speciale quello della figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni che le deriva dall’orecchio assoluto. Affiancata dal compositore e polistrumentista britannico Mark Glentworth (percussioni, vibrafono), l’artista porterà nel suo repertorio anche brani originali, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali. Ci sono ancora biglietti disponibili (15-20 euro), acquistabili in teatro e online su Eventbrite: il ricavato per i progetti di integrazione deicon disabilità dell’associazione Il geranio.

Potrebbe interessarti anche:

Come finisce Weekend in Taipei : trama e finale spiegazione del film 2024

Come finisce Weekend in Taipei, trama e finale del film “Weekend in Taipei” è un emozionante film d’azione diretto da George Huang e co-sceneggiato con Luc Besson. Il film è interpretato da Luke ...

Seconda finale dedicata ai Gruppi e l’energia dello swing - al Milestone un weekend di musica e ballo

Il Concorso nazionale per giovani talenti del jazz italiano "Chicco Bettinardi", giunto alla sua 22esima edizione, prosegue con la seconda delle tre finali in programma. Sabato 8 febbraio alle ore ...

Il gran finale della Sagra - treni storici e tartufi da gustare tra i monti : cosa fare nel weekend

Questo è il weekend del Mandorlo in fiore, quello dove si concentrano la maggior parte degli eventi tra sfilate, spettacoli itineranti, concerti, degustazioni e passeggiate nella Valle dei templi. ...

Cosa fare a Roma nel weekend del 12 e 13 aprile con bambini da 0 a 3 anni. Eventi per bambini in Abruzzo weekend 11-13 aprile 2025. Cosa fare questo fine settimana a Parigi con i bambini, dal 12 al 13 aprile 2025?. Cosa fare a Roma con bambini da 0 a 3 anni nel weekend del 5 e 6 aprile 2025. Per le famiglie. Il weekend in biblioteca. Il mondo di Andy Warhol a misura di bambino: le attività del weekend a Palermo. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da balarm.it:) Il mondo di Andy Warhol a misura di bambino: le attività del weekend a Palermo - Tutte le storie portano al museo 2025 Museo Riso - Palermo Orto Botanico - Palermo Dal 29 al 30 marzo 2025 (evento concluso) 16.00 (sabato), 11.00 (domenica) 10 euro Biglietti acquistabili online sul ...

(Come riportato da tgcom24.mediaset.it:) Children’s Tour: la vacanza a misura di bambini - Le vacanze 0-14 sono un fenomeno in grande crescita: i piccoli turisti sono in continuo aumento, intesi sia come bambini e ragazzi in viaggio con la famiglia, ma anche da soli, senza mamma e papà.

(Dalle pagine di temponews.it si apprende che:) Luoghi di cura a misura di bambino - Luoghi di cura sempre più a misura dei bambini e delle loro esigenze. Vanno in questa direzione gli ultimi progetti, come per esempio Nati per leggere, che hanno l’obiettivo di supportare emotivamente ...