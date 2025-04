Argentina riceve 22 miliardi di dollari dalla Banca Mondiale e dalla Bid

Argentina. Si tratta della Banca Mondiale e della Banca Interamericana per lo Sviluppo (Bid) che metteranno rispettivamente a disposizione del governo di Javier Milei un prestito da 12 e uno da 10 miliardi di dollari. "Il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato oggi un pacchetto di sostegno da 12 miliardi di dollari per l'Argentina, a dimostrazione della sua forte fiducia negli sforzi del governo per stabilizzare e modernizzare l'economia", si legge nella nota pubblicata venerdì dalla Bm. "Il pacchetto è concepito per sostenere le riforme che continuano ad attrarre investimenti privati nel Paese e per potenziare ulteriormente le misure che il Governo nazionale sta attuando per promuovere la creazione di posti di lavoro", prosegue il comunicato.

