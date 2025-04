Tassisti in sciopero senza preavviso Il Comune fa partire le diffide Giornata di disservizi per gli utenti

Giornata difficile, quella di ieri, per chi doveva usare il taxi, con notevoli disagi alla stazione di Santa Maria Novella. Il Comune di Firenze ha inviato una diffida per il "ripristino immediato della regolarità di svolgimento del servizio pubblico di taxi ai titolari delle licenze taxi che hanno aderito, senza alcun preavviso, alla protesta organizzata nella Giornata" di ieri. La diffida segue la segnalazione ricevuta dalla polizia municipale "circa lo stato di agitazione di alcuni titolari di licenza taxi che nella Giornata di oggi non stanno svolgendo regolare servizio presso la stazione Santa Maria Novella con notevoli disservizi a carico dell’utenza". "Il presunto stato di agitazione sta recando disagi e lede il diritto costituzionale alla libertà di circolazione, sospendendo se pur parzialmente un servizio di trasporto pubblico", è la presa di posizione di Palazzo Vecchio. Lanazione.it - Tassisti in sciopero senza preavviso. Il Comune fa partire le diffide. Giornata di disservizi per gli utenti Leggi su Lanazione.it Unadifficile, quella di ieri, per chi doveva usare il taxi, con notevoli disagi alla stazione di Santa Maria Novella. Ildi Firenze ha inviato una diffida per il "ripristino immediato della regolarità di svolgimento del servizio pubblico di taxi ai titolari delle licenze taxi che hanno aderito,alcun, alla protesta organizzata nella" di ieri. La diffida segue la segnalazione ricevuta dalla polizia municipale "circa lo stato di agitazione di alcuni titolari di licenza taxi che nelladi oggi non stanno svolgendo regolare servizio presso la stazione Santa Maria Novella con notevolia carico dell’utenza". "Il presunto stato di agitazione sta recando disagi e lede il diritto costituzionale alla libertà di circolazione, sospendendo se pur parzialmente un servizio di trasporto pubblico", è la presa di posizione di Palazzo Vecchio.

