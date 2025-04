Ilgiorno.it - La Luger e il Gilera riverniciato: così Berro e i Ferdico organizzarono l’agguato a Boiocchi

Milano, 12 aprile 2025 – “Allora, per quanto riguarda l’omicidio, non c’entra niente Antonio Bellocco e la famiglia Bellocco, siamo stati noi a organizzare tutto. Praticamente quando è uscito Vittorio dalla carcerazione per tentata rapina a Milano.”. 22 novembre 2024, Andrea Beretta, ex capo della Nord interista, si è appena “pentito“: poco meno di tre mesi prima, ha assassinato a coltellate il rampollo di ’ndrangheta Antonio Bellocco alias Totò ’u Nanu. Davanti ai pm della Dda Alessandra Dolci e Paolo Storari, si autoaccusa di aver ordinato l’omicidio dello Zio, che dopo averlo voluto al suo fianco nella riconquista di San Siro ne aveva pesantemente messo in discussione la fedeltà, accusandolo di tenere per sé i guadagni legati al merchandising del tifo organizzato di fede nerazzurra.