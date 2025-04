Dolce con sorpresa

Linkiesta.it - Dolce con sorpresa Leggi su Linkiesta.it La nostra selezione bella e buona per scegliere uova di cioccolato da gustare a Pasqua.Le Uova tropicali di Pasticceria Clivati 1969 (Milano)La Pasqua di Clivati, storica pasticceria milanese, si fa un po’ tropical con una serie di uova di cioccolato che rimanda, nelle forme e nei colori, ai frutti tipici dei climi caldi. Il cioccolato, in diverse varianti, prende la forma di ananas, cocco e fico d’India, ma non mancano le forme tradizionali e dalle texture altrettanto suadenti. Tutte le creazioni al cioccolato sono disponibili in vario peso e gusto. Dal cioccolato al latte a quello fondente, compresa una versione al cioccolato fondente 85 per cento fatto da fave di cacao dell’Africa occidentale. E poi, la versione marmorizzata con cioccolato fondente e bianco e le versioni con frutta secca: con petali di pistacchio o con petali di nocciola, entrambe al gusto latte.

