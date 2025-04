Scommesse il pentito Filippo Carobbio | Dopo 13 anni pago ancora ma ai ragazzi dico di non fare come me

ragazzi che giocate a calcio, non scherzate col fuoco e lasciate stare le Scommesse. Ve lo dice uno che ha pagato certi errori, ben più gravi, sulla propria pelle”. Filippo Carobbio da Alzano Lombardo, 45 anni, ha sbagliato in passato. Ha pianto. Ma ha avuto il coraggio di ripartire guardando negli occhi i suoi figli, raccontando perché all’alba del 19 dicembre del 2011 fu prelevato dalle forze dell’ordine e portato in carcere nell’ambito dell’inchiesta Last Bet sul calcioScommesse delle Procure di Cremona e Bari. Ha pagato e si è pentito l’ex calciatore professionista (36 presenze in A) che da qualche anno ha ricominciato la sua seconda vita sportiva da allenatore: una squadra di ragazzi disabili prima, formazioni giovanili poi, quindi i Dilettanti, visto che guida con successo la Folgore Caratese in serie D. Ilgiorno.it - Scommesse, il pentito Filippo Carobbio: “Dopo 13 anni pago ancora, ma ai ragazzi dico di non fare come me” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 12 aprile 2025 – “che giocate a calcio, non scherzate col fuoco e lasciate stare le. Ve lo dice uno che ha pagato certi errori, ben più gravi, sulla propria pelle”.da Alzano Lombardo, 45, ha sbagliato in passato. Ha pianto. Ma ha avuto il coraggio di ripartire guardando negli occhi i suoi figli, raccontando perché all’alba del 19 dicembre del 2011 fu prelevato dalle forze dell’ordine e portato in carcere nell’ambito dell’inchiesta Last Bet sul calciodelle Procure di Cremona e Bari. Ha pagato e si èl’ex calciatore professionista (36 presenze in A) che da qualche anno ha ricominciato la sua seconda vita sportiva da allenatore: una squadra didisabili prima, formazioni giovanili poi, quindi i Dilettanti, visto che guida con successo la Folgore Caratese in serie D.

