L’azalea del Borgo Via al fine settimana colorato dai fiori

L’azalea di Borgo a Mozzano: un fiore al centro di una intera comunità’’ che mercoledì scorso ha aperto la settimana della mostra-mercato delL’azalea in programma oggi e domani. L’iniziativa è stata organizzata da anci Toscana, Comune di Borgo a Mozzano e Gal Montagnappennino ed è stata l’occasione per raccontare la storia e l’importanza della coltivazione delL’azalea per tutto il territorio. Al convegno hanno partecipato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, Alessio Mugnaini, delegato politiche agricole e forestazione di Anci Toscana e sindaco di Montespertoli, Marina Lauri, presidente Gal Montagnappennino, Paolo Michelini sindaco di Bagni di Lucca e presidente Unione del Comuni Media Valle del Serchio e Raffaella Mariani, sindaco di San Romano e presidente ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio. Lanazione.it - L’azalea del Borgo. Via al fine settimana colorato dai fiori Leggi su Lanazione.it Successo per il convegno ’’dia Mozzano: un fiore al centro di una intera comunità’’ che mercoledì scorso ha aperto ladella mostra-mercato delin programma oggi e domani. L’iniziativa è stata organizzata da anci Toscana, Comune dia Mozzano e Gal Montagnappennino ed è stata l’occasione per raccontare la storia e l’importanza della coltivazione delper tutto il territorio. Al convegno hanno partecipato il sindaco dia Mozzano, Patrizio Andreuccetti, Alessio Mugnaini, delegato politiche agricole e forestazione di Anci Toscana e sindaco di Montespertoli, Marina Lauri, presidente Gal Montagnappennino, Paolo Michelini sindaco di Bagni di Lucca e presidente Unione del Comuni Media Valle del Serchio e Raffaella Mariani, sindaco di San Romano e presidente ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio.

