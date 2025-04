Ilgiorno.it - Anziana derubata pure della fede nuziale: in trappola i due finti carabinieri

Busto Arsizio, 12 aprile 2025 – Denunciati dalla polizia di Stato due italiani responsabili di truffe aggravate nei confronti di due donne di 94 e 89 anni, dalla piùsi erano fatti consegnare anche la. In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata. Nei giorni scorsi durante un servizio di vigilanza in prossimitàbarriera autostradale di Gallarate Ovest sulla A8, due pattugliesottosezione Autostradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona hanno fermato un’auto per procedere ad un controllo. A bordo due uomini, sui trent’anni, che hanno iniziato a manifestare un ingiustificato nervosismo, fornendo risposte poco plausibili alle domande degli agenti. Gli operatori di polizia si sono accorti che il passeggero presentava un insolito rigonfiamento all’altezzazona inguinale, quindi in seguito ai diversi precedenti di polizia emersi a loro carico per reati di armi e droga, hanno deciso di effettuare accertamenti più accurati, perquisendo il veicolo.