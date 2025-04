Lanazione.it - Tutti pazzi per il Sangiovese. Il Festival al secondo atto. In vetrina 400 etichette

Tutto è pronto a San Giovanni Valdarno per la due giorni del, la fiera-mercato dedicata al vitigno simbolo dell’Italia centrale in grado di unire identità territoriale e versatilità enologica. Oltre 80 le aziende presenti nel centro storico, provenienti da Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Lazio, con una proposta di più di 400in degustazione e vendita. Promossa dal Comune, in sinergia con Confcommercio Firenze-Arezzo, con il patrocinio della Regione e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la seconda edizione della kermesse si caratterizza anche per una serie di eventi diffusi, dalle degustazioni guidate alle masterclass, dai talk ai momenti di approfondimento culturale. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza del Governatore toscano Eugenio Giani, è prevista alle 17 in piazza Cavour, per l’occasione trasformata in un grande giardino con un prato di erba vera di circa 600 metri quadri, olivi secolari, barrique e sedute ecosostenibili, ma già questa mattina alle 11 nella sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo è in programma un interessante convegno sul tema ": passato, presente e futuro".