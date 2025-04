Lanazione.it - I 5 Stelle tendono la mano al Pd: "Serve un lavoro comune . Insieme per costruire l’alternativa"

Il Movimento 5Siena rivolge a tutte le forze politiche, alle organizzazioni della società civile e ai cittadini una proposta di studio e didi tutte le opposizioni al governo di destra e "chiede la convocazione di un confronto per la definizione – in vista del 2028 - dei temi e politiche fondamentali per una visione condivisa di città e per la ricerca di comportamenti di buongoverno democratico e partecipato". Parte dunque da Siena la riconciliazione proposta dal M5S al Pd: "Siena non può permettersi di ripetere gli errori drammatici del 2023 – si legge nella nota dei 5– quando il Pd, all’ultimo momento, su spinta di chi decideva dietro le quinte ("il capo indiscusso del Pd di allora, dimessosi dalla carica di sindaco), poté bloccare il processo democratico di partecipazione civile non solo con la presentazione di una propria candidata di antica pratica partitica, ma anche con una campagna elettorale rivolta a delegittimare il Polo Civico Senese che era riuscito a mettereforze civiche non subalterne, regalando in tal modo alla destra una seconda, insperata vittoria.