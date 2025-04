LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | Kopecky favorita assente Longo Borghini

DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Parigi-Roubaix femminile 2025, terza classica monumento stagionale, nonché l'ultima dei territori del pavé. In campo femminile, la corsa è giunta alla quinta edizione, con la prima svoltasi nel 2021.

148.6 km da percorrere quest'oggi, con partenza fissata dalla cittadina francese di Denain. Primi 66 km tranquilli e pianeggianti, poi si inizierà ad entrare nel vivo, con ben 17 tratti in pavé da affrontare, i quali portano spesso e volentieri forature e problemi meccanici. Hornaing à Wandignies (3.7 km) sarà solamente la prima di diverse sezioni in ciottolato, le quali si susseguiranno continuamente. I due tratti in pavé più tortuosi verranno affrontati al km 100 (Mons-en-Pévèle, 3 km), e al km 131.3, dove le corritrici si imbatteranno nell'iconico Carrefour de l'arbre (2.

Parigi-Roubaix femminile 2025 : arriva il forfait per Elisa Longo Borghini. La data del possibile rientro

Nella giornata di ieri Elisa Longo Borghini è stata dimessa dall’ospedale di Gent dopo la brutta caduta di domenica scorsa al Giro delle Fiandre 2025. La campionessa italiana, costretta al ritiro a ...

Parigi-Roubaix femminile 2025 - Lotte Kopecky cerca il bis. Italia senza Longo Borghini

Il weekend della Parigi-Roubaix è ormai alle porte. In attesa della gara maschile, saranno le donne ad aprire il programma con la quinta edizione della corsa nella giornata di sabato. Una storia ...

