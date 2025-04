Lanazione.it - "Mi ricordo". Eventi e persone diventano storie

EMPOLISi definisce ’un’attrice senza fissa dimora’, sempre in giro per teatri, ma in realtà è empolese purosangue. "Fino a 6 anni ho vissuto con la mia famiglia nella zona delle Poste, oggi al Pozzale". Benedetta Giuntini torna a casa: domani, alle 17.30, sarà sul palco del Teatro Il Momento con lo spettacolo “Mi- Ogni luogo ha la sua memoria“ scritto e diretto da Massimo Corevi. Qui Benedetta veste i panni della regista. Quale è nello specifico il suo ruolo?"La peculiarità di questo lavoro è che ogni data, ogni serata ha un canovaccio di base che si arricchisce e si modula rispetto al territorio che lo ospita. Di replica in replica, raccontiamo la memoria del luogo che accoglie lo spettacolo. Il pretesto è una prova generale: io sono sul palco e dirigo la prova, gli attori, il musicista.