Al Verdi il re del trasformismo | A teatro la terapia dell’ottimismo

’Solo’, ma in compagnia di oltre 60 personaggi. Abilità consacrate in decenni di carriera, ma anche sorprendenti novità. E un palcoscenico dove la magia delle ombre cinesi si sposa alle nuove tecnologie, spaziando dai videomapping al magnetico raggio laser. Arturo Brachetti, il re dei trasformisti, torna stasera alle 20.45 e domani alle 16.45 al, con lo spettacolo ’Solo’, per incantare ancora una volta con un varietà surrealista e funambolico. Applaudito in tutta Europa, Brachetti mescola l’arte del, il quick-change, con quella del mimo, della chapeaugraphie, aggiungendo novità come la poetica sand painting, i disegni sulla sabbia, proiettati su uno schermo luminoso. Brachetti, il suo spettacolo è una specie di casa segreta da cui partono i ricordi e si accende la fantasia.