Lanazione.it - Lezione di giornalismo di Sgrena e Brod

Successo del premio giornalistico "Roberto Ghinetti" un appuntamento consolidato in memoria del giornalista morto nel 1993, a soli 32 anni, per una grave malattia. A patrocinare l’evento sono la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, l’Ordine dei giornalisti della Toscana e l’Associazione Stampa Toscana. Il premio è stato assegnato alla giornalista Giulianaa venti anni dal suo rapimento a Baghdad, e dall’uccisione dell’agente del SIsmi Nicola Calipari che si era occupato della sua liberazione e, per la sezione giovani, a Max, giornalista della Rai. Molto partecipata ladiche si è svolta nell’auditorium del Cattaneo di San Miniato, dove gli studenti delle classi quarte si sono dimostrati interessati e attenti ai temi al centro della giornata: guerra e pace.