Morta dopo l’intervento ai reni | errore medico un milione ai figli

Rimini, 12 aprile 2025 – Un risarcimento di oltre undi euro che arriva a quasi 16 anni di distanza dalla morte, a seguito di un intervento eseguito all’ospedale Maggiore di Bologna, di una donna riminese di 37 anni, madre di due. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda Usl di Bologna contro la sentenza con cui era stata condannata a risarcire i familiari di una paziente deceduta nel 2009 a seguito di un intervento programmato per la rimozione di calcoli renali. Il decesso, avvenuto tre giornil’operazione, fu causato da uno shock settico. Secondo quanto emerso nei vari gradi di giudizio, il personale sanitario non avrebbe raccolto in maniera adeguata i dati anamnestici né eseguito le analisi preoperatorie necessarie, nonostante la paziente fosse già in cura per infezioni alle vie urinarie.