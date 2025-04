In aumento i battesimi in età adulta | i perché di una scelta più consapevole

Milano, 12 aprile 2025 – Aumentano i battesimi in età scolare e in età adulta a Milano. "Quest'anno saranno 89 i catecumeni (over 14, ndr), la metà di loro ha meno di 30 anni", spiega don Matteo Dal Santo, responsabile del Servizio per la catechesi e per il catecumenato per la Diocesi di Milano. Erano 68 nel 2022, 73 nel 2023, 83 l'anno scorso e sono 89 quest'anno. Stanno per ricevere il battesimo 54 donne e 35 uomini, con un'età compresa tra i 16 e i 59 anni. "La ricerca per i più giovani comincia all'oratorio o in università – sottolinea don Matteo –, per gli adulti davanti a percorsi di preparazione per il matrimonio oppure durante la catechesi dei figli. Tanti iniziano a pregare in un momento di dolore, di bisogno, ancor prima della scelta della fede, senza sapere a chi si rivolgono. Si avvicinano al cristianesimo poi, sentendosi ascoltati".

Nell’Europa senza Dio è record di battesimi adulti in Francia e Belgio. Aumentano gli adulti che si convertono al cattolicesimo. Il battesimo civile. Il (piccolo) cambiamento dei comportamenti religiosi in Italia. Regno Unito, oltre 1.000 adulti si battezzeranno a Pasqua. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Se il battesimo torna di moda, a Pasqua 10mila adulti e 7mila adolescenti sceglieranno la Chiesa - Mai numeri così alti. I prelati francesi: «Ci aiutano anche gli influencer su TikTok, ma è l’attualità a spingere alla ricerca di un significato e risposte su amore, vita e morte» ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Catecumeni in aumento. Sempre più i giovani. E crescono gli italiani - In crescita dal 2022 quanti ricevono il Battesimo da adulti. E si abbassa l’età media: oggi un terzo ha meno di 30 anni. Alla prossima veglia di Pasqua 89 persone al fonte: 54 donne e 35 uomini ...

(A darne comunicazione è difesapopolo.it:) Austria: 240 nuovi battezzati nelle Veglie pasquali. Vychytil (responsabile catecumenato): “Aumentano i giovani” - La Veglia pasquale di quest’anno con la liturgia della Resurrezione ha un significato molto particolare per circa 240 persone in Austria: durante la celebrazione verrà versata loro l’acqua sulla front ...