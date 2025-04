Torna la Marcia delle Ville a Marlia E già si pensa all’edizione numero 50 | Nel 2027 ci sarà la maratona

maratona che allunghi il percorso nella parte est del territorio capannorese fino a Lucca, aumento dei partecipanti fino a 13-15 mila, (il record degli anni pre pandemia fu di 18 mila), un gemellaggio con gli appassionati stranieri, un libro. Sono le novità a cui si sta lavorando per la 50^ edizione della Marcia delle Ville a cura dell'associazione Marciatori marliesi che pensano in grande per il mezzo secolo che cadrà nel 2027. Intanto però è stata presentata la numero 48, quella del 2025, prevista per domenica 27 aprile, con l'anticipo del sabato con l'Expo Village. In conferenza stampa l'assessora al turismo Ilaria Carmassi, il presidente dei Marciatori marliesi che organizzano l'evento, Ruggero Taddeucci e Lamberto Serafini per la Fondazione Banca del Monte. La manifestazione, che coniuga la passeggiata con le bellezze paesaggistiche, nasce come gara podistica non competitiva, diventata poi tra le più importanti a livello nazionale, promossa dall'Associazione Podistica Marciatori Marliesi con il contributo del Comune di Capannori e il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana.

