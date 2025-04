Quindicenne rapito la maschera coi baffi di Antonio de Oliveira il complice alla guida del furgone le urla al testimone | Fatti i ca**i tuoi

complice di Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne di origini brasiliane ma nato in Germania, ritenuto uno dei protagonisti del rapimento del 15enne figlio di un. Leggo.it - Quindicenne rapito, la maschera coi baffi di Antonio de Oliveira, il complice alla guida del furgone, le urla al testimone: «Fatti i ca**i tuoi» Leggi su Leggo.it È caccia aldiPacheco Amaral de, il 24enne di origini brasiliane ma nato in Germania, ritenuto uno dei protagonisti del rapimento del 15enne figlio di un.

Quindicenne rapito, la maschera coi baffi di Antonio de Oliveira, il complice alla guida del furgone, le urla. Sequestro lampo 15enne a San Giorgio, convalidato il fermo per il rapitore. Sequestro 15enne rapitore in azione mascherato e con complice. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia leggo.it:) Quindicenne rapito, la maschera coi baffi di Antonio de Oliveira, il complice alla guida del furgone, le urla al testimone: «Fatti i ca**i tuoi» - È caccia al complice di Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne di origini brasiliane ma nato in Germania, ritenuto uno dei protagonisti del rapimento del 15enne figlio di ...

(Come riportato da ansa.it:) Quindicenne rapito e poi rilasciato nel Napoletano - Rapimento lampo a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove un 15enne è stato rapito e poi rilasciato. Sull'accaduto sono in corso indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli ...