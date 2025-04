Meloni metropolitana la mossa sui ballottaggi per governare le grandi città A partire da Roma

La lettera del premier Meloni agli studenti di un istituto emiliano : “I grandi obiettivi si raggiungono solo con grande fatica”

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un caloroso messaggio agli studenti dell'Istituto Paradisi di Vignola, in provincia di Modena, in occasione della visita del vicepresidente ...

Meloni alla corte di Trump e i grandi del mondo a Davos

Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ...

Il Governo premia i grandi della cucina italiana - da Bottura a Pepe. Massari : "Grazie Meloni - l'unica che ci ha ascoltato"

Massimo Bottura, Iginio Massari, Franco Pepe, Riccardo Cotarella, Piercristiano Brazzale, Maria Francesca Di Martino, Carlo Petrini, Carlotta Fabbri. Otto nomi - sei uomini, due donne - otto grandi ...

(Lo rende noto informazione.it:) La destra prova a cancellare i ballottaggi: emendamento shock al Senato - Mentre il governo Meloni tenta di riscrivere ... 40% la soglia necessaria per evitare il ballottaggio nei comuni con più di 15 mila abitanti. Una mossa che, se approvata, potrebbe cambiare ...

(Ne dà notizia casertakeste.it:) La mossa audace di Giorgia: votare prima per durare di più. - Al Liberation Day di Trump, Meloni potrebbe rispondere con un Election Day anticipato. Mentre il tycoon statunitense scuote il mondo con minacce di dazi, in Italia si studia una mossa che unisce ...

(Il quotidiano quicosenza.it ha riportato che:) Tentativo di cancellare i ballottaggi per l’elezione dei sindaci. Caruso: «abuso dal governo Meloni» - COSENZA – “Un abuso quello che tenta di fare il governo Meloni che vorrebbe cambiare le regole del gioco per l’elezione dei Sindaci, eliminando il ballottaggio in caso di superamento del 40% ...