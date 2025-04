Abusi sessuali e violenze figlia denuncia i genitori | condannati Non accettavano la sua emancipazione

condannati dal tribunale di Pavia i genitori di una ragazza che aveva denunciato alle forze dell’ordine le angherie subite per anni in famiglia. Per il padre la sentenza prevede sette anni di reclusione: era accusato sia di maltrattamenti che di violenza sessuale aggravata dall’età minore della vittima e dal rapporto di parentela. Invece per la madre, alla quale erano contestati solo i maltrattamenti, la condanna è di quattro anni di reclusione. Entrambi i genitori sono in stato di libertà. La Corte ha stabilito anche una provvisionale di settantamila euro per la ragazza, oltre a quindicimila euro a testa agli altri due figli degli imputati, fratello e sorella minori della parte offesa che si erano costituiti parte civile e per i quali era stato nominato un curatore speciale. Ilgiorno.it - Abusi sessuali e violenze, figlia denuncia i genitori: condannati. Non accettavano la sua emancipazione Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 12 aprile 2025 –dal tribunale di Pavia idi una ragazza che avevato alle forze dell’ordine le angherie subite per anni in famiglia. Per il padre la sentenza prevede sette anni di reclusione: era accusato sia di maltrattamenti che di violenza sessuale aggravata dall’età minore della vittima e dal rapporto di parentela. Invece per la madre, alla quale erano contestati solo i maltrattamenti, la condanna è di quattro anni di reclusione. Entrambi isono in stato di libertà. La Corte ha stabilito anche una provvisionale di settantamila euro per la ragazza, oltre a quindicimila euro a testa agli altri due figli degli imputati, fratello e sorella minori della parte offesa che si erano costituiti parte civile e per i quali era stato nominato un curatore speciale.

