Giuseppi Conti o l' ornitorinco?

Giuseppi. No, l’ornitorinco. Ilfoglio.it - Giuseppi Conti o l'ornitorinco? Leggi su Ilfoglio.it E’ un mammifero. Però col becco. Depone uova, per cui è un uccello. Ma è il contrario di un uccello. Produce latte. Non avendo mammelle. E allatta. Ma dalla pancia. Pare una papera. E tiene la pelliccia. Campa sopra la terra. Però nell’acqua è uguale. Ha due clavicole, fatto sta che le ha doppie. E’ stanziale. Ma volendo itinerante. Si accoppia in un modo. O può farlo in un altro. E’ Conte. No, l’

Potrebbe interessarti anche:

Il Fisco regolarizza la prostituzione : spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso ...

Da Dublino a Verona - si è acceso il dibattito sui turisti che toccano ripetutamente il seno o i glutei delle statue femminili come quella di Molly Malone o Giulietta - come portafortuna. Una pratica che - però - non solo causa danni materiali alle opere - ma perpetua messaggi problematici sull'oggettificazione del corpo femminile

Le statue ci raccontano storie. Sono silenziose custodi di culture, leggende e memoria collettiva. Eppure accade spesso che queste opere d’arte vengano trattate con superficialità e mancanza di ...

Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort : così il fisco regolarizza “l’organizzazione di servizi sessuali” (che però è reato)

Prostitute ed escort avranno il loro codice Ateco, la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat: è quanto scoperto dal giornale Open, secondo cui la voce, entrata in vigore il 1° ...

(L’agenzia ilfoglio.it ha pubblicato che:) Giuseppi Conti o l'ornitorinco? - Domande, apparenze, cose non chiare a proposito del leader del Movimento 5 stelle E’ un mammifero. Però col becco. Depone uova, per cui è un uccello. Ma è il contrario di un uccello. Produce latte. No ...