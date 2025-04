Lavoro cresce l?occupazione in 5 anni Puglia sesta in Italia con Bari e Lecce nella top ten delle province Ecco la classifica

Puglia è nella top ten delle. Quotidianodipuglia.it - Lavoro, cresce l?occupazione in 5 anni, Puglia sesta in Italia con Bari e Lecce nella top ten delle province. Ecco la classifica Leggi su Quotidianodipuglia.it La ripresa post-Covid si vede soprattutto nel Mezzogiorno, dove la crescita dell'occupazione è più marcata rispetto al resto del Paese. Latop ten

Lavoro, cresce l'occupazione in 5 anni, Puglia sesta in Italia con Bari e Lecce nella top ten delle province.

