Papa Francesco ha parlato ai bambini e dei bambini. “I bambini – ha detto – sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero”. E – ha aggiunto – “i bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini perché lo porteranno avanti, e i nonni perché hanno la saggezza della storia”. In Papa Francesco tanti bimbi vedono il loro nonno più affettuoso, e tanto più oggi, nella fragilità e nella malattia. “Io ho voluto scrivergli una lettera per dirgli che gli voglio bene”, racconta Anna Fiocchi, 7 anni, che pochi giorni fa ha preso carta, penna e matite e ha indirizzato un suo pensiero colorato a Papa Francesco. A stretto giro di posta, dal Vaticano è arrivata una risposta, con la benedizione del Pontefice. Ilrestodelcarlino.it - A sette anni scrive al Papa: “Spero tu guarisca presto”. Lui le manda una benedizione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena, 11 aprile 2025 – Tante volteFrancesco ha parlato ai bambini e dei bambini. “I bambini – ha detto – sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero”. E – ha aggiunto – “i bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini perché lo porteranno avanti, e i nonni perché hanno la saggezza della storia”. InFrancesco tanti bimbi vedono il loro nonno più affettuoso, e tanto più oggi, nella fragilità e nella malattia. “Io ho volutorgli una lettera per dirgli che gli voglio bene”, racconta Anna Fiocchi, 7, che pochi giorni fa ha preso carta, penna e matite e ha indirizzato un suo pensiero colorato aFrancesco. A stretto giro di posta, dal Vaticano è arrivata una risposta, con ladel Pontefice.

