Scuola l' allarme di Fracassi Cgil | Docenti rischio nuovi tagli Sud penalizzato

nuovi tagli, ancora più imponenti». La Cgil contro il piano del governo, che ha stabilito alcuni tagli al corpo Docenti della Scuola italiana, seguendo. Quotidianodipuglia.it - Scuola, l'allarme di Fracassi (Cgil): «Docenti, rischio nuovi tagli. Sud penalizzato» Leggi su Quotidianodipuglia.it «Temiamo nei prossimi anni, ancora più imponenti». Lacontro il piano del governo, che ha stabilito alcunial corpodellaitaliana, seguendo.

Potrebbe interessarti anche:

Tagli scuola 2025 : in arrivo la riduzione ATA e docenti

Il governo conferma i tagli scuola 2025 previsti dalla Legge di Bilancio, colpendo in modo significativo il settore dell’istruzione. Il prossimo anno scolastico vedrà la riduzione di 5.660 docenti ...

Scuola in Puglia - tagli sul personale docente per la denatalità ma aumentano gli alunni disabili

“La Scuola di Puglia paga quest’anno un prezzo molto alto per la determinazione ministeriale degli organici del personale docente”. È quanto afferma, in estrema sintesi, Gianna Guido, segretaria ...

Scuola - tagli all'assistenza specialistica per gli alunni disabili : proclamato lo stato di agitazione

Il sindacato Usb nella giornata di lunedì 3 febbraio ha proclamato lo stato di agitazione sindacale all'interno della cooperativa sociale Fast di Livorno. Un atto che riguarda i lavoratori e le ...

Scuola, l'allarme di Fracassi (Cgil): «Docenti, rischio nuovi tagli. Sud penalizzato». Scuola, le Nuove indicazioni nazionali sono “ideologiche e arretrate”. Fracassi: la scuola di Valditara tra precarietà e ideologia. Boom dei precari nelle scuole, l’allarme della Flc Cgil: "250 mila supplenti nel nuovo anno scolastico”. Manovra, la scuola sciopera, i pensionati in piazza: «Non siamo i bancomat del governo». Libri scolastici sempre più cari, sindacati chiedono interventi strutturali: digitalizzazione e dotazioni condivise per un supporto alle famiglie. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da quotidianodipuglia.it:) Scuola, l'allarme di Fracassi (Cgil): «Docenti, rischio nuovi tagli. Sud penalizzato» - «Temiamo nei prossimi anni nuovi tagli, ancora più imponenti». La Cgil contro il piano del governo, che ha stabilito alcuni tagli al corpo docenti della scuola italiana, ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Grido d’allarme della Cgil: “Scuola, in Maremma trenta cattedre in meno” - Alessandra Vegni: “Tra legge di bilancio e denatalità effetti devastanti”. “Tagliare il numero delle classi è il modo più sbagliato di affrontare il problema” ...

(In base alle informazioni di tecnicadellascuola.it:) Contratto scuola, Fracassi (Flc-Cgil) non ci sta: “Con le risorse in campo l’aumento sarebbe di 60 euro, ci vuole uno stanziamento aggiuntivo” - Il 26 marzo scorso Aran e sindacati si sono incontrati per una ricognizione precisa delle risorse disponibili per il rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca”.Dell’esito dell’incontro parliamo con Giann ...