Nardi il soldato dal grande cuore In mostra fotografie lettere e diari Si cercano i compagni di prigionia

grande “Storia” – la mostra “Gino Nardi tra Prato, Africa e Scozia - lettere e diari di guerra e prigionia (1940-1946)”. Il carrista Nardi (1920-2015), prima combattente e poi prigioniero nel Regno Unito, tornerà a casa, in via Strozzi, solo il 13 febbraio 1946. Ha lasciato un significativo numero di cartoline e lettere riferite al periodo bellico, scambiate soprattutto con la fidanzata e poi moglie Iva Diddi. Si aggiungono sette diari, conservati dai loro figli, Alessandro e Patrizia. “Nostro padre – dicono – parlava spesso dei giorni di prigionia, dei compagni e della lontananza da Prato”. Ilaria Ballerini, la nipote ricorda: “Il nonno ci leggeva i suoi diari come fossero storie e poi piangeva. Lanazione.it - Nardi, il soldato dal grande cuore. In mostra fotografie, lettere e diari. Si cercano i compagni di prigionia Leggi su Lanazione.it Prato, 12 aprile 2025 – Si apre oggi 12 aprile alle 16 – spalancando la finestra su una delle storie che hanno fatto la“Storia” – la“Ginotra Prato, Africa e Scozia -di guerra e(1940-1946)”. Il carrista(1920-2015), prima combattente e poi prigioniero nel Regno Unito, tornerà a casa, in via Strozzi, solo il 13 febbraio 1946. Ha lasciato un significativo numero di cartoline eriferite al periodo bellico, scambiate soprattutto con la fidanzata e poi moglie Iva Diddi. Si aggiungono sette, conservati dai loro figli, Alessandro e Patrizia. “Nostro padre – dicono – parlava spesso dei giorni di, deie della lontananza da Prato”. Ilaria Ballerini, la nipote ricorda: “Il nonno ci leggeva i suoicome fossero storie e poi piangeva.

