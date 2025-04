Scalo House | non c’è liquidità il costruttore non restituisce le caparre alle famiglie

famiglie che hanno acquistato casa nel complesso Scalo House in via Valtellina 40 nei pressi dell’ex Scalo Farini, uno dei cantieri posti sotto sequestro nell’ambito delle indagini della Procura di Milano su presunti abusi edilizi, l’ultimo incontro con lo sviluppatore Green Stone ha aperto nuove incognite sul futuro. “Ci hanno comunicato che in questo momento non c’è la liquidità disponibile per restituire, a chi volesse uscire dal progetto, le somme già versate come caparra per l’acquisto”, spiega uno degli acquirenti riuniti nel comitato “famiglie sospese“. La donna ha già versato come anticipo 180mila euro - soldi messi da parte fra risparmi, liquidazione e Tfr dopo la fine di un rapporto di lavoro - che allo stato sono di fatto congelati. Le opzioni sono, in ogni caso, un salto nel vuoto: attendere uno sblocco del cantiere (Green Stone ha presentato ricorso in Cassazione contro il sequestro, che però in altri casi analoghi è stato confermato) e la fine del procedimento giudiziario oppure fare causa alla società, affrontando anche in questo caso tempi lunghi. Ilgiorno.it - Scalo House: non c’è liquidità, il costruttore non restituisce le caparre alle famiglie Leggi su Ilgiorno.it Milano, 12 aprile 2025 – Per leche hanno acquistato casa nel complessoin via Valtellina 40 nei pressi dell’exFarini, uno dei cantieri posti sotto sequestro nell’ambito delle indagini della Procura di Milano su presunti abusi edilizi, l’ultimo incontro con lo sviluppatore Green Stone ha aperto nuove incognite sul futuro. “Ci hanno comunicato che in questo momento non c’è ladisponibile per restituire, a chi volesse uscire dal progetto, le somme già versate come caparra per l’acquisto”, spiega uno degli acquirenti riuniti nel comitato “sospese“. La donna ha già versato come anticipo 180mila euro - soldi messi da parte fra risparmi, liquidazione e Tfr dopo la fine di un rapporto di lavoro - che allo stato sono di fatto congelati. Le opzioni sono, in ogni caso, un salto nel vuoto: attendere uno sblocco del cantiere (Green Stone ha presentato ricorso in Cassazione contro il sequestro, che però in altri casi analoghi è stato confermato) e la fine del procedimento giudiziario oppure fare causa alla società, affrontando anche in questo caso tempi lunghi.

