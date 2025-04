Lanazione.it - "Don Giovanni", chiusura con un capolavoro

Non tutti sanno che il primo a mettere in musica il mito di Donfu un pistoiese: Alessandro Melani, fratello del musicista Jacopo e del castrato Atto. "L’empio punito", rappresentato a Roma nel 1669, alla presenza della regina Cristina di Svezia, fu il primo adattamento musicale della commedia di Tirso de Molina. Molte furono le versioni successive, ma nessun’altra raggiunse la fama e la perfezione del Dondi Mozart e Lorenzo da Ponte, messo in scena per la prima volta al Teatro Nazionale di Praga nell’autunno del 1787, dopo Le Nozze di Figaro e prima di Così Fan tutte, gli altri episodi della trilogia universalmente conosciuta. Ed è proprio con questoassoluto del repertorio operistico di tutti i tempi che si conclude domani, domenica 13 aprile, al Teatro Manzoni (ore 16) la XX stagione concertistica dei Teatri di Pistoia.