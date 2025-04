Incisioni rupestri spuntano nei vigneti della Valtellina | sono uomini stilizzati di tremila anni fa

Incisioni rupestri tra Sondrio e Castione. L’ipotesi è sempre meno remota anche grazie alla recente scoperta di tracce di tremila anni fa in una porzione di territorio già di per sé straordinaria dal punto di vista paesaggistico, tra i terrazzamenti patrimonio dell’umanità e il Santuario mariano della Sassella. Nei giorni scorsi nei vigneti della Sassella è stata rimossa la porzione di un terrazzo realizzato su di una roccia dove nel 2011 era stata segnalata la presenza di alcune figure incise. Lo scavo archeologico ha esposto una vasta parte della superficie della roccia, precedente sepolta, riportando alla luce figure umane stilizzate, i cosiddetti “oranti”, che si distribuiscono in più file, allungando l’ideale corteo già rilevato negli anni scorsi. Ilgiorno.it - Incisioni rupestri spuntano nei vigneti della Valtellina: sono uomini stilizzati di tremila anni fa Leggi su Ilgiorno.it Castione Andevenno (Sondrio), 12 aprile 2025 – Un parco delletra Sondrio e Castione. L’ipotesi è sempre meno remota anche grazie alla recente scoperta di tracce difa in una porzione di territorio già di per sé straordinaria dal punto di vista paesaggistico, tra i terrazzamenti patrimonio dell’umanità e il Santuario marianoSassella. Nei giorni scorsi neiSassella è stata rimossa la porzione di un terrazzo realizzato su di una roccia dove nel 2011 era stata segnalata la presenza di alcune figure incise. Lo scavo archeologico ha esposto una vasta partesuperficieroccia, precedente sepolta, riportando alla luce figure umane stilizzate, i cosiddetti “oranti”, che si distribuiscono in più file, allungando l’ideale corteo già rilevato negliscorsi.

