Comitato ordine pubblico Misure di prevenzione al vaglio di prefettura e forze dell’ordine

Lanazione.it - Comitato ordine pubblico. Misure di prevenzione al vaglio di prefettura e forze dell’ordine Leggi su Lanazione.it di Laura ValdesiSIENAUna sirena, metà pomeriggio nel corso. Il timore è che sia accaduto qualcosa nel ’triangolo’ ora super-sorvegliato: Lizza, Piazza Gramsci e Matteotti. C’è una macchina della municipale all’angolo di via dei Gazzani ma è per un lieve infortunio, sembra di capire, del passeggero di un bus. La polizia interviene, sempre nel pomeriggio, per due persone ben note alle divise: prima stavano all’antiporto, erano state allontanate. Hanno problemi con l’alcol. Tutto sotto controllo. Un gruppetto di giovani è rispuntato in piazza Gramsci, ma la situazione è tranquilla. E’ alta però la tensione in città. Scatta l’allerta ad ogni minimo movimento. Le istituzioni sono a lavoro per trovare una soluzione e restituire tranquillità a Siena. Come invocato anche dal sindaco, subito dopo la rissa in via Pianigiani.

