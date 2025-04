Tragedia alla Barca Tania è caduta di spalle Indagato il compagno che quel giorno era lì

Tania Bellinetti. Il trentaseienne tunisino, che con la donna aveva intessuto una relazione burrascosa e violenta dal 2018, e che adesso non si trova. Ma che, e lo hanno testimoniato più vicini alla polizia, martedì era con lei. Poco prima che Tania precipitasse dal balcone del suo appartamento al terzo piano di via Tolstoj, attorno alle 18.30. Da dove è caduta di schiena. Una circostanza particolare, nell’ipotesi di un gesto volontario. Ma adesso al vaglio della Squadra mobile, nell’inchiesta coordinata dal pm Marco Forte, sono ancora aperte tutte le piste: dalla caduta accidentale al suicidio; dal tentativo di sottrarsi a un’aggressione all’omicidio volontario. Lunedì sarà conferito l’incarico per l’autopsia su Tania: da questo accertamento potrebbero emergere dettagli significativi su cosa sia successo prima della caduta. Ilrestodelcarlino.it - Tragedia alla Barca, Tania è caduta di spalle. Indagato il compagno che quel giorno era lì Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 12 aprile 2025 – C’è il nome di Faiez Selmi sul fascicolo per istigazione al suicidio aperto in Procura sulla morte diBellinetti. Il trentaseienne tunisino, che con la donna aveva intessuto una relazione burrascosa e violenta dal 2018, e che adesso non si trova. Ma che, e lo hanno testimoniato più vicinipolizia, martedì era con lei. Poco prima cheprecipitasse dal balcone del suo appartamento al terzo piano di via Tolstoj, attorno alle 18.30. Da dove èdi schiena. Una circostanza particolare, nell’ipotesi di un gesto volontario. Ma adesso al vaglio della Squadra mobile, nell’inchiesta coordinata dal pm Marco Forte, sono ancora aperte tutte le piste: daccidentale al suicidio; dal tentativo di sottrarsi a un’aggressione all’omicidio volontario. Lunedì sarà conferito l’incarico per l’autopsia su: da questo accertamento potrebbero emergere dettagli significativi su cosa sia successo prima della

