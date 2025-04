Ilgiorno.it - Lago, vip e lavoro: Como è ormai una provincia fondata sul turismo

, 12 aprile 2025 – Sonoe industria tessile i due pilastri, in termini occupazionali, delladiche punta a indirizzare la formazione in questi due comparti. “Ladisi trova di fronte a una grande opportunità: consolidare e sviluppare i settori chiave, senza perdere il know-how acquisito negli anni - spiega il presidente Fiorenzo Bongiasca -. È fondamentale adattare le capacità produttive alle esigenze dei mercati e puntare su una crescita sostenibile, che tenga conto non solo dell’ambiente ma anche del benessere dei lavoratori, per garantire una crescita economica stabile nel lungo periodo. Questi dati evidenziano l’importanza di una continua analisi del mercato dele delle dinamiche settoriali per attuare politiche mirate, che siano in linea con le reali esigenze del territorio e delle imprese locali.