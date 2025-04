Non potevo dire no a Dio Lascia laurea e fidanzato per entrare in clausura

entrare nel monastero delle Clarisse di Sant’Erminio: questo mi riempie il cuore”. Succede a Elisa Curti, perugina di 25 anni: il Lunedì dell’Angelo, la giovane della parrocchia di San Fortunato della Collina, tra le colline a due passi da Perugia, inizia il cammino del postulandato nel monastero di clausura delle Clarisse a Sant’Erminio. Una famiglia amorevole, la laurea magistrale in Lettere classiche, un fidanzato e tanti amici - racconta Elisa nel sito della Diocesi - non le bastano più: ultimamente ha sentito il bisogno di intraprendere un cammino di fede più completo che l’ha portata a chiedere di abbracciare la vita religiosa. Lanazione.it - “Non potevo dire no a Dio”. Lascia laurea e fidanzato per entrare in clausura Leggi su Lanazione.it Perugia, 12 aprile 2025 – “ll richiamo a rispondere con maggiore generosità all’amore di Dio, donando tutta me stessa a Colui che “mi ha amato e ha dato se stesso per me”, non si è mai spento, anzi, è cresciuto fino a diventare irresistibile, al punto che, attraverso tanti piccoli sì, ho chiesto di poternel monastero delle Clarisse di Sant’Erminio: questo mi riempie il cuore”. Succede a Elisa Curti, perugina di 25 anni: il Lunedì dell’Angelo, la giovane della parrocchia di San Fortunato della Collina, tra le colline a due passi da Perugia, inizia il cammino del postulandato nel monastero didelle Clarisse a Sant’Erminio. Una famiglia amorevole, lamagistrale in Lettere classiche, une tanti amici - racconta Elisa nel sito della Diocesi - non le bastano più: ultimamente ha sentito il bisogno di intraprendere un cammino di fede più completo che l’ha portata a chiedere di abbracciare la vita religiosa.

Potrebbe interessarti anche:

Manchester United - Onana : «All’Inter un solo anno ma è stato come dieci. Non potevo dire di no al Manchester United - è una istituzione»

Il portiere del Manchester United ha parlato del suo passato all’Inter e della decisione di approdare in Inghilterra. Le parole L’estremo difensore del Manchester United André Onana, ospite del ...

«Ho pensato a chi è vittima di bullismo - alle persone aggredite da un branco - e mi sono chiesta come potevo dire loro di difendersi tramite gli strumenti della legge se io per prima ci stavo rinunciando»

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, ha denunciato sui social di essere vittima di una campagna di fake news «sessista e diffamatoria». Nella quale è stata accusata, tra l’altro, di ...

Willie Peyote a Sanremo 2025 : “Mi sento a disagio nell’Italia di oggi - non potevo non dire nulla di politico”

Willie Peyote parteciperà tra i Big del Festival di Sanremo 2025 con Grazie ma no grazie, a Fanpage.it ha raccontato del testo, ma anche di come non poteva non parlare del disagio che prova per ...

“Non potevo dire no a Dio”. Lascia laurea e fidanzato per entrare in clausura. Salernitana, Marino: "Da uomo del sud non potevo dire "no" a questa piazza! Per la salvezza servono unione e compattezza". L'ex Udinese Marino proverà a salvare la Salernitana: "Non potevo dire di no a questa piazza". Walker: "Non potevo dire no al Milan. Futuro? Ora sono in prestito, potrei anche tornare al City...". Conceicao: «Non potevo dire no al Milan: vogliamo arrivare in Champions». Conceiçao si presenta al Milan: "Non potevo dire di no, è stata una scelta veloce". Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) “Non potevo dire no a Dio”. Lascia laurea e fidanzato per entrare in clausura - Perugia, 12 aprile 2025 – “ll richiamo a rispondere con maggiore generosità all’amore di Dio, donando tutta me stessa a Colui che “mi ha amato e ha dato se stesso per me”, non si è mai spento, anzi, è ...

(Come riportato da msn.com:) L'ex Udinese Marino proverà a salvare la Salernitana: "Non potevo dire di no a questa piazza" - Pasquale Marino, ex tecnico dell'Udinese, è il nuovo allenatore della Salernitana. A lui il compito di salvare la squadra campana, al momento in zona retrocessione. Quest'oggi il tecnico siciliano è s ...

(A riportarlo è pourfemme.it:) Perché imparare a dire “No” fa vivere meglio e più a lungo - Imparare a dire "No" è un atto di amore verso se stessi: scopri perché saper mettere dei limiti migliora la salute mentale, riduce lo stress e può perfino allungarti la vita.