Addio a Manuele Fiorucci La procura apre un fascicolo

Manuele Fiorucci, il 33enne eugubino rimasto vittima di un incidente lungo la vecchia strada della Contessa. La salma è stata restituita alla famiglia in seguito all’esame autoptico effettuato dal dottor Massimo Lancia presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nella giornata di giovedì. Il feretro era stato quindi portato nell’abitazione in zona Monteluiano per la camera ardente, tenutasi fino a poco prima del funerale. Nel frattempo, il pm Mara Pucci, che ha in mano il caso, ha aperto un fascicolo sul decesso del 33enne eugubino, facendo partire indagini “contro ignoti“ che sono tuttora in fase di svolgimento, per ricostruire la genesi e la dinamica dell’incidente mortale e arrivare a fondo della questione. Lanazione.it - Addio a Manuele Fiorucci. La procura apre un fascicolo Leggi su Lanazione.it GUBBIO - Si sono svolti ieri pomeriggio, in una gremita chiesa di San Secondo e officiati dal parroco don Pasquale, i funerali di, il 33enne eugubino rimasto vittima di un incidente lungo la vecchia strada della Contessa. La salma è stata restituita alla famiglia in seguito all’esame autoptico effettuato dal dottor Massimo Lancia presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nella giornata di giovedì. Il feretro era stato quindi portato nell’abitazione in zona Monteluiano per la camera ardente, tenutasi fino a poco prima del funerale. Nel frattempo, il pm Mara Pucci, che ha in mano il caso, ha aperto unsul decesso del 33enne eugubino, facendo partire indagini “contro ignoti“ che sono tuttora in fase di svolgimento, per ricostruire la genesi e la dinamica dell’incidente mortale e arrivare a fondo della questione.

