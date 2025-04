Lodi | mancano i bambini nei piccoli comuni classi prime a rischio

Lodi, 12 aprile 2025 – I comuni del Lodigiano chiedono a gran voce che vengano trovate soluzioni ai problemi delle piccole scuole. Sono numerosi, infatti, i casi di criticità e denatalità che mettono a rischio l’apertura delle prime sezioni delle primarie in diversi comuni del territorio. I sindaci hanno esposto ieri le loro perplessità nell’assemblea organizzata dall’Acl e dal presidente Livio Bossi, a cui hanno partecipato il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale Marco Fassino, la consigliera provinciale Luciana Tonarelli e Gianpiera Vismara, in rappresentanza di Aci Lombardia. Quest’anno, in particolar modo, ha influito pesantemente il ritardo ministeriale nella consegna dei numeri dell’organico scolastico e del budget a disposizione dell’Ust. A spiegarlo è il direttore Fassino, che ha chiarito l’importanza di questi dati: “Sono necessari affinché possano essere effettuate delle deroghe rispetto ai limiti richiesti dalla normativa nazionale per l’apertura delle classi prime”. Ilgiorno.it - Lodi: mancano i bambini, nei piccoli comuni classi prime a rischio Leggi su Ilgiorno.it , 12 aprile 2025 – Idelgiano chiedono a gran voce che vengano trovate soluzioni ai problemi delle piccole scuole. Sono numerosi, infatti, i casi di criticità e denatalità che mettono al’apertura dellesezioni delle primarie in diversidel territorio. I sindaci hanno esposto ieri le loro perplessità nell’assemblea organizzata dall’Acl e dal presidente Livio Bossi, a cui hanno partecipato il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale Marco Fassino, la consigliera provinciale Luciana Tonarelli e Gianpiera Vismara, in rappresentanza di Aci Lombardia. Quest’anno, in particolar modo, ha influito pesantemente il ritardo ministeriale nella consegna dei numeri dell’organico scolastico e del budget a disposizione dell’Ust. A spiegarlo è il direttore Fassino, che ha chiarito l’importanza di questi dati: “Sono necessari affinché possano essere effettuate delle deroghe rispetto ai limiti richiesti dalla normativa nazionale per l’apertura delle”.

Lodi: mancano i bambini, nei piccoli comuni classi prime a rischio.

